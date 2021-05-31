Таня Гончаренко .31 мая, 2021 2

После выхода фильма "Чернобыль", где Акиньшина и Козловский исполнили гланые роли, поплыли слухи о их романе.

Стоит отметить, что было бы странно, если бы этих слухов не возникло, с учетом того, что фанаты популярных актеров не раз замечали их в компании друг друга при не официальной обстановке.

Так, после премьеры, Оксану и Данила видели в кафе, а позже, они и вовсе отправились на совместный отдых в Турцию.

Не смотря на то, что сами Акиньшина и Козловский никак не комментируют слухи о романе, Оксана подкидывает дров в огонь обсуждений выкладывая истории на своей странице в Instagram из спальни, где Данила с радостными возгласами радуется победе футбольной команды "Челси", а после прыгает на кровать к актрисе. Значит ли это, что пара проживает совместно или же просто проводят вечера вместе - пока остается загадкой.