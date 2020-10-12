Таня Гончаренко .31 мая, 2021 4

На фото: Публикации Гарика и Ковальчук в инстаграмм с одной локации "Красная поляна" в Сочи.

Слухи о романе между артистом Гариком Харламовым и актрисой Катериной Ковальчук ходят ещё со времен их совместной работы над сериалом "Гусар".

Работники съемочной площадки поговаривали об интрижке ещё во времена, когда Харламов был женат на Асмус, мол из-за Ковальчук развод и случился.

Сейчас же, судя по публикациям и storis в инстраграмм, Гарик и Катя вместе отдыхают в Сочи в компании Сони Таюрской и Ильи Прусикина солистами группы "Little Big" (как сегодня стало известно от самой Таюрской в интервью Собчак коллеги они с Прусикиным ещё и по жизни).

Официального заявления о своих отношениях Гарик и Катерина не делали, но судя по невероятному сходству Ковальчук и Асмус, вкус у Харламова не меняется.