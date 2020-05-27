Анастасия Лях .27 мая, 2020 6

Пандемия коронавируса и связанный с ней карантин повлияли на производство десятого сезона хоррор-антологии «Американская история ужасов».

Как пишет The Hollywood Reporter, очередное продолжение популярного шоу, запланированное к выходу в текущем 2020 году, не попадет к телезрителям в назначенный срок. Создатели не успевают закончить работу над сезоном вовремя, и теперь его релиз перенесен на 2021 год.

Сюжет десятого сезона держится в секрете. Известно, что в проект вернутся Сара Полсон, Кэти Бейтс, Эван Питерс и другие актеры, снимавшиеся в предыдущих сезонах, а новой звездой проекта станет Маколей Калкин.