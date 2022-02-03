Анастасия Лях .3 февраля, 2022 6

Как рапортует Variety, благодаря второму сезону аудитория сериала «Эйфория» выросла в два раза.

Всего за три эпизода второго сезона аудитория шоу выросла на 100% сравнительно с первым сезоном. Так, первые три серии второго сезона суммарно посмотрели 13,1 миллиона зрителей, тогда как аналогичные первые три серии первого сезона были просмотрены 6,6 миллиона человек.

Напомним, «Эйфория» — скандальный проект кабельного канала HBO, возмутивший многих американских родителей. В нем рассказывается о сексе, наркотиках, насилии и психологических травмах в жизни обычных школьников. Главную роль исполняет Зендая.