Анастасия Лях .3 сентября, 2020 4

Когда точно возвратится популярное шоу вселенной «Звездные войны», стало известно из Твиттер-аккаунта студии Disney.

Второй сезон «Мандалорца» стартует 30 октября 2020 на все том же потоковом сервисе Disney+. Собственно, как и было обещано создателями проекта ранее. Пандемия не повлияла на сроки производства, так как съемочный процесс успел завершиться до карантина.

Педро Паскаль вернется в роли загадочного воина с планеты Мандалор. Розарио Доусон предстанет в образе Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера. Также, безусловно, вернется гвоздь программы — малыш Йода.