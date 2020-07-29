Анастасия Лях .29 июля, 2020 1

Издание Deadline, ссылаясь на слова актера Марка Дюпласса, сообщает, что предстоящий второй сезон сериала «Утреннее шоу» подвергся сценарным изменениям из-за пандемии коронавируса, охватившей всю планету.

По словам Дюпласса, создатели шоу успели до карантина отснять два эпизода. Затем, когда продакшен был приостановлен из-за введенного режима социального дистанцирования, авторы проекта решили изменить сюжет, чтобы сделать его актуальным и максимально соответствующим сегодняшней мировой ситуации.

Также актер добавил, что то же самое произошло и со сценарием первого сезона, в сценарий которого уже в процессе производства были внесены изменения, должные отразить развернувшееся в Америке женское движение # MeToo.

Когда выйдет второй сезон, пока не уточняется.