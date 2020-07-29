Издание Deadline, ссылаясь на слова актера Марка Дюпласса, сообщает, что предстоящий второй сезон сериала «Утреннее шоу» подвергся сценарным изменениям
По словам Дюпласса, создатели шоу успели до карантина отснять два эпизода. Затем, когда продакшен был приостановлен
Также актер добавил, что то же самое произошло и со сценарием первого сезона, в сценарий которого уже в процессе производства были внесены изменения, должные отразить развернувшееся в Америке женское движение # MeToo.
Когда выйдет второй сезон, пока не уточняется.