Анастасия Лях .23 декабря, 2021 8

На Netflix вышел второй сезон фэнтезийного сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии. Сервис обнародовал результаты просмотров, сообщает TheWrap.

Второй сезон был выложен 17 декабря. И за первые три дня шоу было просмотрено 142,4 миллиона часов. Это лучший результат среди сериалов Netflix. Предыдущим рекордсменом по количеству просмотров за первые три дня был испанский хит про ограбление «Бумажный дом», просмотренный 55 миллионов часов. То есть новый рекорд превзошел предыдущий почти что в три раза.

С такими темпами второй сезон «Ведьмака» легко может переплюнуть и рекорд по количеству просмотров за месяц, который в настоящее время принадлежит костюмной мелодраме «Бриджертоны» (625 миллионов часов). И тем более превзойти результаты первого сезона «Ведьмака», просмотренного 541 миллион часов.