Анастасия Лях .19 марта, 2020 9

В воскресенье, 15 марта, на канале HBO стартовал третий сезон футуристического сериала «Мир Дикого Запада», основанного на одноименной полнометражной картине 1973 года.

Первый эпизод нового сезона продемонстрировал наихудшие рейтинги в истории шоу. Он собрал у экранов 901 тысячу зрителей, что на 57% меньше количества зрителей, посмотревших премьеру второго сезона.

Вместе с тем «Мир Дикого Запада» стартовал лучше, чем другие относительно недавние громкие премьеры HBO, а именно прошлогодние «Хранители» и свежий «Чужак» по Стивену Кингу. Однако в рамках сериала третий сезон вышел с удручающими показателями. Очевидно, что публика потеряла интерес к проекту.

Напомним, сюжет теперь разворачивается за пределами парка развлечений, в реальном мире, где Долорес (Эван Рэйчел Вуд) готовит месть человечеству.