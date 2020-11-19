Анастасия Лях .19 ноября, 2020 4

На сервисе Netflix состоялась премьера четвертого сезона популярного исторического сериала «Корона», посвященного английской королевской семье. Члены семьи остались крайне недовольны, сообщает IndieWire.

В числе прочего четвертый сезон коснулся скандального брака принца Чарльза и Дианы Спенсер. Сын Чарльза и Дианы Уильям заявил, что сценаристы представили брак его родителей в ложном свете, добавили скандальности, страстей и драмы, чтобы привлечь аудиторию и заработать побольше денег. Также Уильям сказал, что отец не оскорблял мать, как это показано в одной из сцен.

Претензии молодого принца разделили и биографы королевской семьи, назвавшие сценарий «жестоким» и «несправедливым».

Все десять эпизодов четвертого сезона были выложены на платформе 15 ноября. Роли Дианы и принца Чарльза исполнили Эмма Коррин и Джош О’Коннор. Королеву Елизавету II сыграла Оливия Колман.