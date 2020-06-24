Анастасия Лях .24 июня, 2020 16

Потоковый сервис Hulu отложил выход четвертого сезона сериала «Рассказ служанки», так как из-за карантина производство застопорилось и выбилось из графика.

Как пишет The Wrap, неизвестно, когда именно продакшен сможет возобновиться и соответственно, когда именно выйдет следующий сезон. Ориентировочно новые серии, запланированные на текущий год, доберутся до зрителей уже в 2021-м .

Напомним, сериал «Рассказ служанки», основанный на антиутопическом феминистском романе Маргарет Этвуд, стартовал в 2017 году. Главную роль в нем исполнила Элизабет Мосс. Действие разворачивается в мире, где большинство женщин бесплодны, а США превратились в военно-теократическую диктатуру, принуждающую тех немногих женщин, что способны зачать и родить, служить власть имущим семьям суррогатными рабынями.

В 2019 году вышел третий сезон, и тогда же было объявлено, что шоу продлено на четвертый.