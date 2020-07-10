Анастасия Лях .10 июля, 2020 8

Потоковый сервис Netflix объявил, что британский исторический сериал «Корона» будет продлен на шестой сезон, который станет финальным, пишет Variety.

Ранее сообщалось, что шоу завершится на пятом сезоне, но впоследствии создатель проекта Питер Морган убедил руководство выпустить еще один сезон, чтобы достойно, а не второпях, закончить обширную историю британской королевской семьи.

Напомним, «Корона» посвящена правлению королевы Елизаветы II от молодости до старости. В сериале ее сыграли три актрисы в зависимости от периода правления и, конечно же, возраста: Клэр Фой, Оливия Колман и Имелда Стонтон.

В конце текущего 2020 года должен выйти четвертый сезон. Когда ждать релиз пятого и шестого, пока не уточняется.