Анастасия Лях .11 ноября, 2021 6

На канале Showtime состоялась премьера девятого сезона сериала «Декстер», который вышел спустя десять лет после восьмого. Как пишет Deadline, первый эпизод сходу установил рекорд.

За первые сутки первый эпизод нового сезона посмотрело 2,2 миллиона зрителей. В 2021 году это лучший старт среди всех сериалов. Всего ожидается десять серий, которые будут выходить по одной в неделю. О вероятности десятого сезона пока речи нет.