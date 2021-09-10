Анастасия Лях .10 сентября, 2021 8

Канал Showtime опубликовал новый трейлер предстоящего девятого сезона сериала «Декстер», из которого стали известны некоторые сюжетные детали.

Судя по ролику, в захолустном северном городке, куда Декстер сбежал из Майами, начнут пропадать дети. Чтобы разоблачить и обезвредить серийного маньяка-детоубийцу , главный герой возьмется за старое, то есть снова станет маньяком, охотящимся на маньяков. При этом с делом будет как-то связан сын-подросток Декстера, который пошел по стопам отца.

Помимо Майкла С. Холла, который вернется к главной роли, в девятом сезоне также появятся Дженнифер Карпентер в роли сестры Декстера Дебры и Джон Литгоу (маньяк, с которым Декстеру не удалось справиться).

Релиз новых серий стартует 7 ноября.