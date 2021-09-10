Канал Showtime опубликовал новый трейлер предстоящего девятого сезона сериала «Декстер», из которого стали известны некоторые сюжетные детали.
Судя по ролику, в захолустном северном городке, куда Декстер сбежал из Майами, начнут пропадать дети. Чтобы разоблачить и обезвредить серийного
Помимо Майкла С. Холла, который вернется к главной роли, в девятом сезоне также появятся Дженнифер Карпентер в роли сестры Декстера Дебры и Джон Литгоу (маньяк, с которым Декстеру не удалось справиться).
Релиз новых серий стартует 7 ноября.