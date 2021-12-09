Анастасия Лях .9 декабря, 2021 6

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер Генри Голдинг, известный по фильмам «Джентльмены», «Простая услуга», «Безумно богатые азиаты», исполнит главную роль в детективном сериале под названием «Безымянный».

Проект позиционируется как детективный триллер, основанный на цикле рассказов Дина Р. Кунца. Сериал будет состоять из двенадцати короткометражных историй, объединенных убийцей с амнезией по прозвищу Безымянный, который не помнит ничего, кроме задания, полученного от тайного нанимателя.

Сообщается, что Голдинг не только исполнит главную роль, но также выступит исполнительным продюсером. Других подробностей пока нет.