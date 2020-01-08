Анастасия Лях .8 января, 2020 4

Студия Amazon объявила актера, который исполнит главную роль в амбициозном и дорогущем телешоу «Властелин колец». Как сообщает Deadline, им стал Роберт Арамайо.

Напомним, недавно фэнтезийный проект, основанный на литературной вселенной Толкина, покинул актер Уилл Поултер, который должен был играть центрального персонажа. Арамайо, знакомый зрителям по роли молодого Неда Старка в «Игре престолов», таким образом заменит выбывшего Поултера.

Его героя будут звать Белдор. Больше о персонаже пока ничего неизвестно. Действие сериала, напомним, развернется за тысячу лет до событий трилогии Питера Джексона.

Релиз первого сезона ожидается в 2021 году, но точной даты выхода пока нет. В общей сложности бюджет сериала выльется в 1,5 миллиарда долларов, что сделает его самым дорогим телепроектом в истории.