Анастасия Лях .9 февраля, 2021 19

Сайт ComicBookMovie сообщает, что студия Marvel распорядилась уволить испанского актера озвучивания Родри Мартина, который ранее озвучивал персонажа Ртуть в исполнении Эвана Питерса во франшизе «Люди Икс».

Дело в том, что недавно Мартин написал в соцсетях, что возвращается к озвучиванию Ртути. Этот факт навел марвеловских фанатов на мысль, что Ртуть, брат Алой ведьмы, в исполнении Питерса появится в текущем сериале «ВандаВижен». Предположение подтвердилось: Ртуть в лице Эвана Питерса (не Аарона Джонсона) действительно появился в пятом эпизоде шоу.

Но только для испаноязычной аудитории его уже озвучил не Родри Мартин, а Мануэль Химено, так как Мартина уволили за спойлер.

Напомним, сериал «ВандаВижен» с Элизабет Олсен и Полом Беттани выходит на стриминге Disney+.