Анастасия Лях .16 сентября, 2021 6

Как сообщает Deadline, Кристен Риттер, известная по роли супергероини Джессики Джонс, и Элизабет Олсен, известная как Алая ведьма, снимутся в мини-сериале под названием «Любовь и смерть».

Вместе с ними в ролях будут заняты Джесси Племонс, Патрик Фьюджит и Лили Рэйб. Шоу, разрабатываемое для стриминга HBO Max, основывается на реальных криминальных событиях и расскажет историю двух супружеских пар из тихого городка Уайли, штат Техас, которые что-то не поделили в 1980 году, и в итоге одна домохозяйка убила другую топором.

Сценарий написал Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Отыграть назад», «Девять совсем незнакомых людей»). Снимать будет Лесли Линка Глаттер, работавшая над сериалом «Оставленные». Одним из продюсеров выступает Николь Кидман.