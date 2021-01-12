Анастасия Лях .12 января, 2021 5

Теперь официально: стриминг HBO Max действительно выпустит продолжение сериала «Секс в большом городе», который выходил на канале HBO. А главные звезды шоу вернутся к своим ролям.

Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на пост в Инстаграме Сары Джессики Паркер, которая поделилась тизером предстоящего сиквела. Продолжение выйдет в формате десятисерийного мини-сериала под названием «And Just Like That» («И просто так»). Сара Джессика Паркер вновь сыграет Кэрри, а Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернутся в образах Миранды и Шарлотты. Не появится в сиквеле лишь Саманта в исполнении Ким Кэтролл, так как актриса наотрез отказалась возвращаться к этой роли еще после выхода двух полнометражных фильмов, разгромленных критиками.

Если в оригинальном сериале главные героини, успешные нью-йоркские модницы, обсуждали проблему быть незамужней в возрасте за тридцать, то теперь им придется столкнуться с проблемами пятидесятилетних.