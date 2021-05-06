Анастасия Лях .6 мая, 2021 7

Как сообщает The Hollywood Reporter, Элизабет Олсен исполнит главную роль в новом мини-сериале под названием «Любовь и смерть».

Производством шоу занимается стриминг HBO Max. Это будет история, основанная на реальных событиях, которая развернется в 1980 году в маленьком провинциальном городке штата Техас, где Кэнди Монтгомери однажды забила топором свою соседку Бетти Гор, с супругом которой состояла в любовной связи.

Сценарий пишет Дэвид Келли, известный по «Большой маленькой лжи» и «Отыграть назад». Николь Кидман, сыгравшая ведущие партии в обоих сериалах, значится продюсером. Сроки производства пока не уточняются.