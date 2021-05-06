Анастасия Лях .6 мая, 2021 5

Как пишет Variety, звезда «Годзиллы против Конга» Александр Скарсгард примет участие в третьем сезоне титулованного сериала «Наследники» об интригах в семейном кругу богатейшего американского клана.

Актер сыграет некоего Лукаса Маттсона, богатого и успешного бизнесмена, достигшего высот в сфере компьютерных технологий, но обладающего очень сложным характером. Как именно он будет связан с семейством медиамагната Логана Роя, не сообщается.

Напомним, в шоу, которое стартовало в 2018 году, снимаются Брайан Кокс, Сара Снук, Джереми Стронг, Киран Калкин и другие. Съемки третьего сезона уже идут полным ходом. Выход новых серий ожидается под конец текущего года.

Отметим, что Александр Скарсгард стал известен именно благодаря телевидению. Популярность пришла к нему после съемок в молодежном вампирском сериале «Настоящая кровь».