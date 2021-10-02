Анастасия Лях .2 октября, 2021 4

Как сообщает Variety, студия Amazon разрабатывает сериал, основанный на фильме «Жестокие игры» 1999 года выпуска.

Проект готовится для стриминга IMDb TV. Создатель полнометражного оригинала Нил Х. Мориц значится исполнительным продюсером шоу. Актерский состав пока не укомплектован.

Напомним, «Жестокие игры» 1999-го основывались на французском эпистолярном романе восемнадцатого века «Опасные связи», только действие было перенесено в американский колледж и молодежную среду. Роли в фильме исполнили Райан Филлипп, Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун и Сельма Блэр. Впоследствии вышло два менее популярных сиквела.

Попытки превратить историю в сериал предпринимаются с 2016 года, но пока что реализовать проект не удалось.