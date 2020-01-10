«Американская история ужасов» продлена аж до 13 сезона
Анастасия Лях
.10 января, 2020
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На фото: Сара Полсон в сериале "Американская история ужасов"
Сериал-антология в жанре хоррор, ставшая попкультурным феноменом, официально продлена сразу на три сезона: одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый, сообщает The Hollywood Reporter.
Информация поступила от главы телеканала FX, который транслирует шоу с 2011 года. Напомним, каждый сезон разворачивается в другом времени и других декорациях с участием новых персонажей. Но некоторые ведущие актеры перекочевывают из сезона в сезон, хотя воплощают при этом совершенно разных героев.
На сегодняшний день вышел девятый сезон, получивший название «Американская история ужасов: 1984» (он вдохновлен слэшерами 80-х). Главную роль в нем исполнила Эмма Робертс. Осенью 2020 года должен выйти десятый сезон. В нем вернется одна из главных звезд проекта Сара Полсон.
отличные новости. ахс это уникальный сериал. каждый сезон жду с нетерпением
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую