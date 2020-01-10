Анастасия Лях .10 января, 2020 10

Сериал-антология в жанре хоррор, ставшая попкультурным феноменом, официально продлена сразу на три сезона: одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый, сообщает The Hollywood Reporter.

Информация поступила от главы телеканала FX, который транслирует шоу с 2011 года. Напомним, каждый сезон разворачивается в другом времени и других декорациях с участием новых персонажей. Но некоторые ведущие актеры перекочевывают из сезона в сезон, хотя воплощают при этом совершенно разных героев.