Сериал-антология в жанре хоррор, ставшая попкультурным феноменом, официально продлена сразу на три сезона: одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый, сообщает The Hollywood Reporter.

Информация поступила от главы телеканала FX, который транслирует шоу с 2011 года. Напомним, каждый сезон разворачивается в другом времени и других декорациях с участием новых персонажей. Но некоторые ведущие актеры перекочевывают из сезона в сезон, хотя воплощают при этом совершенно разных героев.

На сегодняшний день вышел девятый сезон, получивший название «Американская история ужасов: 1984» (он вдохновлен слэшерами 80-х). Главную роль в нем исполнила Эмма Робертс. Осенью 2020 года должен выйти десятый сезон. В нем вернется одна из главных звезд проекта Сара Полсон.