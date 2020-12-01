Анастасия Лях .1 декабря, 2020 11

Как сообщает Variety, сервис Amazon закрыл фантастический сериал «Утопия» после первого сезона. Причина закрытия не уточняется, но, вероятно, дело в недостаточно высоких рейтингах.

Напомним, «Утопия» — американский ремейк одноименного культового британского сериала, вышедшего в 2013 году. По сюжету группа гиков охотится за таинственным комиксом, который якобы предсказывает катастрофы, должные произойти с человечеством, в частности пандемию смертоносного вируса. За этим же комиксом охотится некая организация во главе с жестоким злым гением мистером Кроликом.

Британский оригинал имел два сезона. Американская версия ограничилась одним. Шоу не стало успешным, несмотря на участие Джона Кьюсака в роли антагониста и писательницы Гиллиан Флинн («Исчезнувшая», «Острые предметы») в качестве сценариста и шоураннера.