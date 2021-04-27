Анастасия Лях .27 апреля, 2021 9

Как сообщает Deadline, студия Lionsgate разрабатывает сериал, основанный на фильме «Американский психопат».

Напомним, картина вышла в 2000 году. В ее основу лег одноименный роман-триллер Брета Истона Эллиса о богатом нью-йоркском инвестиционном банкире, который ужинает в дорогих ресторанах, вращается в элитных кругах, делает омолаживающие маски для лица и имеет статусную невесту, но в котором живет темное альтер эго, готовое порубать всех на куски.

В фильме главную роль исполнил Кристиан Бэйл. Кто сыграет в сериале, пока неизвестно.