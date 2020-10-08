Анастасия Лях .8 октября, 2020 8

Потоковый сервис Apple TV+ запустил в производство проект, посвященный топ-моделям из 90-х , сообщает The Hollywood Reporter.

Это будет документальный мини-сериал , героинями которого станут Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Шоу расскажет о том, как они добились карьерного успеха и из просто красивых девушек превратились в икон модельной индустрии.

Сериал будет состоять из четырех эпизодов, по эпизоду на каждую модель и ее историю. Режиссером выступит Барбара Коппл, обладательница «Оскара» за документальный фильм «Американская мечта».