Потоковый сервис Apple TV+ запустил в производство проект, посвященный топ-моделям из 90-х, сообщает The Hollywood Reporter.
Это будет документальный мини-сериал, героинями которого станут Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон. Шоу расскажет о том, как они добились карьерного успеха и из просто красивых девушек превратились в икон модельной индустрии.
Сериал будет состоять из четырех эпизодов, по эпизоду на каждую модель и ее историю. Режиссером выступит Барбара Коппл, обладательница «Оскара» за документальный фильм «Американская мечта».