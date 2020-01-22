Вернее, первой половины 2020 года. Как сообщает Collider, потоковый сервис компании Apple обнародовал даты премьер новых сериалов, запланированных на весну-лето.
Так, 6 марта ожидается выход фантастического сериала-антологии «Удивительные истории». Это перезагрузка одноименного шоу Стивена Спилберга, которое выходило в эфир на канале NBC с 1985 года по 1987-й.
Одним из главных шоу сезона станет юридическая драма «Защищая Джейкоба», рассказывающая об адвокате, сын-подросток которого обвиняется в убийстве сверстника. Адвоката сыграл Крис Эванс, а создателем сериала выступил режиссер «Игры в имитацию» Мортен Тильдум. Старт запланирован на 24 апреля.
На 1 мая намечен релиз семейной драмеди «Попытка» о паре, пытающейся завести ребенка. А 5 июня должна состояться премьера байопика-антологии «Дорогой…», посвященного американских знаменитостям.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/K0JB смотрел, что и вам рекомендую