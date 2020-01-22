Анастасия Лях .22 января, 2020 6

На фото: Кадр из сериала "Защищая Джейкоба"

Вернее, первой половины 2020 года. Как сообщает Collider, потоковый сервис компании Apple обнародовал даты премьер новых сериалов, запланированных на весну-лето .

Так, 6 марта ожидается выход фантастического сериала-антологии «Удивительные истории». Это перезагрузка одноименного шоу Стивена Спилберга, которое выходило в эфир на канале NBC с 1985 года по 1987-й .

Одним из главных шоу сезона станет юридическая драма «Защищая Джейкоба», рассказывающая об адвокате, сын-подросток которого обвиняется в убийстве сверстника. Адвоката сыграл Крис Эванс, а создателем сериала выступил режиссер «Игры в имитацию» Мортен Тильдум. Старт запланирован на 24 апреля.