Анастасия Лях .29 февраля, 2020 9

Ранее речь шла о возможности сделать полнометражное продолжение криминального боевика, вышедшего в 2016 году. А теперь рассматривается вариант перенести сиквел на телевидение.

Как сообщает Collider, цитируя слова самого Бена Аффлека, продюсеры проекта все еще заинтересованы в продолжении, но пока что не могут определиться с форматом. Если «Аудитор» отправится на малый экран, неизвестно, останется ли главная роль за Аффлеком. Актер в свою очередь назвал «Аудитора» одним из любимейших проектов с собственным участием и отметил, что с удовольствием снялся бы в сиквеле.