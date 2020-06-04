Анастасия Лях .3 июня, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Аватар"

Издание WeGotThisCovered пишет, что студия Disney и Джеймс Кэмерон обсуждают возможность сделать сериал на основе фантастической франшизы «Аватар».

Напомним, франшиза о войне жадных землян за ресурсы планеты Пандора принадлежит студии Fox, которая теперь является собственностью компании Уолта Диснея. Диснеевское руководство хочет увеличить количество подписчиков потокового сервиса Disney+. И помочь в этом помимо марвеловских шоу и шоу по вселенной «Звездных войн» может сериал по мотивам «Аватара».

Если проект состоится, его действие развернется после событий первого фильма, но перед событиями предстоящего полнометражного сиквела.

Напомним, на днях Джеймс Кэмерон прибыл в Новую Зеландию, чтобы продолжить съемки «Аватара 2», прерванные карантином.