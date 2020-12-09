Автор «Ферзевого гамбита» готовит новый сериал с Аней Тейлор-Джой
Анастасия Лях
.9 декабря, 2020
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На фото: Кадр из сериала "Ферзевый гамбит"
После успеха мини-сериала «Ферзевый гамбит» («Ход королевы») сценарист Скотт Фрэнк стал дико востребованным и в настоящее время работает над тремя новыми проектами. Об этом сам Фрэнк рассказал в подкасте The Watch.
Один из проектов — еще один сериал с Аней Тейлор-Джой, которая исполнила в «Ферзевом гамбите» главную роль. Речь об экранизации романа Владимира Набокова «Камера обскура», который рассказывает историю немолодого искусствоведа, который бросает семью из-за любви к шестнадцатилетней девушке.
Второй проект сценариста — экранизация фантастики Мэри Д. Расселл «Птица малая». Это история священника-иезуита, который от имени Ватикана отправляется на выполнение миссии по установлению связи с пришельцами.
И наконец третий мини-сериал — детектив с участием Сэма Спейда, вымышленного частного сыщика из классического нуара «Мальтийский сокол». Там его играл Хамфри Богарт, а в сериале сыграет Клайв Оуэн.