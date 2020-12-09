Анастасия Лях .9 декабря, 2020 9

После успеха мини-сериала «Ферзевый гамбит» («Ход королевы») сценарист Скотт Фрэнк стал дико востребованным и в настоящее время работает над тремя новыми проектами. Об этом сам Фрэнк рассказал в подкасте The Watch.

Один из проектов — еще один сериал с Аней Тейлор-Джой , которая исполнила в «Ферзевом гамбите» главную роль. Речь об экранизации романа Владимира Набокова «Камера обскура», который рассказывает историю немолодого искусствоведа, который бросает семью из-за любви к шестнадцатилетней девушке.

Второй проект сценариста — экранизация фантастики Мэри Д. Расселл «Птица малая». Это история священника-иезуита , который от имени Ватикана отправляется на выполнение миссии по установлению связи с пришельцами.