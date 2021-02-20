Анастасия Лях .20 февраля, 2021 10

Писатель Джордж Р. Р. Мартин , автор цикла «Песнь льда и пламени», по которому снималась «Игра престолов», выступит продюсером нового фантастического сериала канала HBO, основанного на романе Роджера Желязны «Знаки дороги», сообщает Deadline.

Предстоящее научно-фантастическое шоу расскажет о шоссе, которое является чем-то вроде машины времени или временного портала. Сценаристом и шоураннером выступит Калинда Васкез, на счету которой фантастико-приключенческий сериал «Звездный путь: Дискавери».

Ранее Мартин адаптировал рассказ Желязны «Последний защитник Камелота» для антологии «Сумеречная зона». Писатель признался, что всегда считал Роджера Желязны своим кумиром, другом и учителем.