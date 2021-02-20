Писатель Джордж
Предстоящее
Ранее Мартин адаптировал рассказ Желязны «Последний защитник Камелота» для антологии «Сумеречная зона». Писатель признался, что всегда считал Роджера Желязны своим кумиром, другом и учителем.
Анастасия Лях .20 февраля, 2021 0 10
На фото: Джордж Р. Р. Мартин
Писатель Джордж
Предстоящее
Ранее Мартин адаптировал рассказ Желязны «Последний защитник Камелота» для антологии «Сумеречная зона». Писатель признался, что всегда считал Роджера Желязны своим кумиром, другом и учителем.
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