Анастасия Лях .13 июля, 2020 10

На фото: Комиссар Гордон из полиции Готэма в исполнении Гари Олдмана

Как сообщает Variety, сценарист Теренс Уинтер (сериалы «Клан Сопрано», «Винил», фильм «Волк с Уолл-стрит ») разрабатывает новое шоу для потокового сервиса HBO Max.

Это будет комикс-сериал из дисишной вселенной, посвященный коррупции в полиции Готэма. Причем он будет связан с предстоящим полнометражным фильмом «Бэтмен», где Брюса Уэйна играет Роберт Паттинсон. Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз выступит продюсером шоу.

Сюжетные детали держатся в секрете. Но надо полагать, что мы увидим молодую версию комиссара Джеймса Гордона. Сроки производства сериала не уточняются.