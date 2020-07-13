Автор «Клана Сопрано» работает над сериалом про полицию Готэма
Анастасия Лях
.13 июля, 2020
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На фото: Комиссар Гордон из полиции Готэма в исполнении Гари Олдмана
Как сообщает Variety, сценарист Теренс Уинтер (сериалы «Клан Сопрано», «Винил», фильм «Волк с Уолл-стрит») разрабатывает новое шоу для потокового сервиса HBO Max.
Это будет комикс-сериал из дисишной вселенной, посвященный коррупции в полиции Готэма. Причем он будет связан с предстоящим полнометражным фильмом «Бэтмен», где Брюса Уэйна играет Роберт Паттинсон. Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз выступит продюсером шоу.
Сюжетные детали держатся в секрете. Но надо полагать, что мы увидим молодую версию комиссара Джеймса Гордона. Сроки производства сериала не уточняются.