Анастасия Лях .22 июля, 2020 7

На фото: Кадр из фильма "На игле"

Скандальный шотландский писатель Ирвин Уэлш, известный романами «На игле», «Экстази», «Порно», «Грязь», поработает над сериалом под названием «Американский таблоид», пишет Variety.

Сюжет расскажет о вымышленном таблоидном издании, который станет собирательным образом всей желтой прессы. Сериал продемонстрирует «профессиональные» будни этой специфической журналистики, выискивающей грязное белье, скандалы, сплетни, лишенной всякой нравственности и этики.

Сценарий будет написан совместными усилиями с Бретом Истоном Эллисом. Продюсером выступит Шелли Хаммонд из компании Burning Wheel Productions. Сроки производства, режиссер и актерский состав пока неизвестны.