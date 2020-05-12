Анастасия Лях .12 мая, 2020 9

Ник Антоска, один из сценаристов сериала «Притворство», основанного на реальной истории, готовит новое шоу по реальным событиям, сообщает Variety.

Предстоящий мини-сериал расскажет историю загадочного исчезновения двенадцатилетней Джен Броберг, которая пропала в 1974 году из мормонской общины в штате Айдахо. Девочка исчезла без каких-либо следов похищения, вернулась спустя месяц и заявила, что ничего эдакого с ней не произошло. А вскоре Джен пропала еще раз…

Потоковый сервис Netflix выпустил об этом инциденте документалку под названием «Похищенная на виду». Видимо, на основе документального фильма Антоска подготовит игровой сценарий. Сама Джен Броберг и ее мать выступят исполнительными продюсерами.