Анастасия Лях .16 января, 2020 2

На фото: Кадр из сериала "Дом с прислугой"

Независимая итало-американская постановщица Франческа Грегорини подала в суд на создателей хоррор-сериала «Дом с прислугой», вышедшего в 2019 году на потоком сервисе Apple TV+, сообщает журнал Variety.

То есть ответчиками в суде стали компания Apple и исполнительный продюсер проекта М. Найт Шьямалан. Истица утверждает, что сюжет «Дома с прислугой» (в оригинале просто «Прислуга») заимствован из ее фильма «Эммануэль и правда о рыбах», вышедшего на экраны в 2013 году.

«Эммануэль и правда о рыбах» — это психологический триллер, главная героиня которого после утраты ребенка заменяет умершее дитя куклой и пытается дать ей свою нерастраченную материнскую любовь.

Франческа Грегорини говорит, что авторы американского шоу извратили ее идею и подали историю с мужской точки зрения (то есть глазами мужа, который считает и жену, и няню сумасшедшими).

Напомним, сериал «Дом с прислугой» был продлен руководством Apple на второй сезон.