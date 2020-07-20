Анастасия Лях .20 июля, 2020 2

На фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"

Очередной судебный иск свалился на голову создателей популярного фантастического шоу «Очень странные дела» и сервиса Netflix, передает The Wrap.

Истцом выступила ирландская компания Irish Rover Entertainment, которая заявила, что сценарий «Очень странных дел» копирует проект под названием «Тотем», разработанный Джеффри Кеннеди и Аароном Симсом.

В «Тотеме» якобы фигурирует героиня, аналогичная девочке-подростку по прозвищу Одиннадцать из «Очень странных дел»: тоже обладает супергероическими сверхъестественными способностями и тоже помогает друзьям без сверхспособностей сражаться с монстрами, прибывшими из параллельных миров сквозь пространственный портал.

Адвокаты Netflix в ответ заявили, что обвинения безосновательны и истец просто ищет наживы.

Ранее авторов «Очень странных дел» обвинил в плагиате некий Чарли Кесслер, заявив, что те украли сюжет его фильма «Монток». Однако буквально за день до судебного заседания иск был отозван.