Анастасия Лях .18 декабря, 2019 6

На фото: Кадр из сериала "Однажды в сказке"

Создатели фэнтезийно-романтического сериала «Однажды в сказке» Эдвард Китсис и Бриджитт Хейлс разрабатывают новый проект схожей направленности.

Как сообщает Deadline, они готовят новое шоу для канала ABC, действие которого развернется в магическом лесу, населенном волшебниками, колдунами, принцами и принцессами.

Проект получил название «Эпик» («Epic»). Это будет фэнтезийно-романтическая антология о различных проявлениях любви в духе «Современной любви» сервиса Amazon, но только с чародейством.

Сроки производства пока не называются.