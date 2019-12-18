Авторы «Однажды в сказке» готовят новый сериал-сказку
Анастасия Лях
.18 декабря, 2019
6
На фото: Кадр из сериала "Однажды в сказке"
Создатели фэнтезийно-романтического сериала «Однажды в сказке» Эдвард Китсис и Бриджитт Хейлс разрабатывают новый проект схожей направленности.
Как сообщает Deadline, они готовят новое шоу для канала ABC, действие которого развернется в магическом лесу, населенном волшебниками, колдунами, принцами и принцессами.
Проект получил название «Эпик» («Epic»). Это будет фэнтезийно-романтическая антология о различных проявлениях любви в духе «Современной любви» сервиса Amazon, но только с чародейством.
Сроки производства пока не называются.
Комментарии к новости (0)