Анастасия Лях .20 августа, 2021 2

Как сообщает Deadline, британский телеканал разрабатывает мини-сериал , основанный на знаменитом романе канадского писателя Майкла Ондатже.

Напомним, книга «Английский пациент» была экранизирована в 1996 году. Режиссером военной мелодрамы выступил Энтони Мингелла. Роли исполнили Рэйф Файнс, Кристин Скотт Томас и Жюльет Бинош. Фильм претендовал на «Оскар» в двенадцати номинациях и в итоге получил девять статуэток, включая награду за лучший фильм года.

Создатели предстоящего телепроекта утверждают, что это не будет ремейк фильма Мингеллы и что сериал расскажет историю, описанную в романе, под принципиально другим углом. Сценарий подготовит Эмили Баллоу, работавшая над сериалом «Табу» с Томом Харди.