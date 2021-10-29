Анастасия Лях .29 октября, 2021 2

Звезда «Шерлока» исполнит главную роль в мини-сериале канала HBO под названием «Лондонград», сообщает Deadline.

Камбербэтч сыграет Александра Литвиненко, который был агентом российских спецслужб, но в конце 90-х заявил, что получил приказ от Путина ликвидировать Бориса Березовского. По понятным причинам Литвиненко впоследствии бежал из России и получил политическое убежище в Великобритании. Начал сотрудничать с британской разведкой. В 2006 году Литвиненко был отравлен полонием, что привело к долгой и мучительной смерти.

Режиссером проекта выступит Брайан Фогель, получивший «Оскар» за документалку «Икар» в 2018 году. Сценарий напишет Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).

Ранее сообщалось, что британцы готовят сериал под названием «Литвиненко», в котором Александра Литвиненко сыграет звезда «Доктора Кто» Дэвид Теннант.