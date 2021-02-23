Анастасия Лях .23 февраля, 2021 12

Как сообщает Deadline, звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» исполнит главную роль в ремейке классического хичкоковского нуара «39 ступеней».

Новая версия будет в формате мини-сериала . Оригинальный полнометражный нуарный триллер вышел в 1935 году. Он рассказывал об обычном парне Ричарде, который случайно становится частью глобального заговора и мишенью шпионской организации под названием «39 ступеней».