Бенедикт Камбербэтч сыграет в мини-сериале по Хичкоку
Анастасия Лях
.23 февраля, 2021
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На фото: Бенедикт Камбербэтч
Как сообщает Deadline, звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» исполнит главную роль в ремейке классического хичкоковского нуара «39 ступеней».
Новая версия будет в формате мини-сериала. Оригинальный полнометражный нуарный триллер вышел в 1935 году. Он рассказывал об обычном парне Ричарде, который случайно становится частью глобального заговора и мишенью шпионской организации под названием «39 ступеней».
Сценарий напишет Марк Л. Смит, работавший над вестерном «Выживший» с ДиКаприо. Режиссерское кресло займет Эдвард Бергер, ранее снявший Камбербэтча в мини-сериале «Патрик Мэлроуз».