Анастасия Лях .5 февраля, 2022 6

Билл Найи получил роль в предстоящем сериале «Человек, который упал на Землю», многосерийном ремейке одноименной полнометражной научной фантастики, вышедшей в 1976 году.

Найи присоединился к Чиветелу Эджиофору и Наоми Харрис. Именно ему досталась роль инопланетянина Томаса Джерома Ньютона, которого в оригинале играл Дэвид Боуи, сообщает Deadline.

Оригинальная картина была поставлена Николасом Роугом по роману Уолтера Тевиса. Сюжет вращался вокруг пришельца, что прибывает на Землю в поисках воды для своей погибающей от засухи планеты. Однако инопланетянин не улетает домой, но остается жить среди людей в человеческой оболочке. Он использует передовые технологии своей родной планеты для того, чтобы запатентовать множество изобретений на Земле, и в итоге становится очень богатым главой самой передовой в сфере высоких технологий корпорации.

Сериал канала Showtime будет одновременно и ремейком, и сиквелом. Он расскажет о другом инопланетянине, который прилетает на Землю с той же миссией и встречает Ньютона, который живет среди людей уже почти полстолетия и спился из-за депрессии, чувства вины и одиночества.

Дата выхода шоу пока неизвестна.