Анастасия Лях .12 мая, 2020 8

Актер Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хоррор-дилогии «Оно» и по сериалу «Касл-Рок» , также основанному на произведениях Стивена Кинга, исполнит главную роль в новом сериале Netflix, сообщает Variety.

Это будет биографический мини-сериал , посвященный шведскому преступнику Кларку Улофссону. Проект получил название «Кларк» и расскажет увлекательную историю человека, который начал нарушать закон с подросткового возраста, а впоследствии превратился в грабителя банков и рецидивиста. Именно благодаря Улофссону появился термин «стокгольмский синдром».

Сроки производства проекта пока не уточняются.