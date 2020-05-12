Билл Скарсгард сыграет в сериале знаменитого шведского преступника
Анастасия Лях
.12 мая, 2020
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На фото: Билл Скарсгард
Актер Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хоррор-дилогии «Оно» и по сериалу «Касл-Рок», также основанному на произведениях Стивена Кинга, исполнит главную роль в новом сериале Netflix, сообщает Variety.
Это будет биографический мини-сериал, посвященный шведскому преступнику Кларку Улофссону. Проект получил название «Кларк» и расскажет увлекательную историю человека, который начал нарушать закон с подросткового возраста, а впоследствии превратился в грабителя банков и рецидивиста. Именно благодаря Улофссону появился термин «стокгольмский синдром».