Анастасия Лях .9 сентября, 2021 3

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк вернулся к работе после перенесенного сердечного приступа, о чем сам актер написал в Твиттере.

Напомним, инцидент произошел полтора месяца назад. Во время съемок финального шестого сезона в Нью-Мексико Оденкерк потерял сознание прямо на площадке, откуда его увезла скорая. Позже выяснилось, что актер пережил сердечный приступ.

Сейчас Оденкерк чувствует себя хорошо и рад вернуться к работе.