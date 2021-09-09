Боб Оденкерк вернулся на съемки после сердечного приступа
Анастасия Лях
.9 сентября, 2021
03
На фото: Боб Оденкерк
Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк вернулся к работе после перенесенного сердечного приступа, о чем сам актер написал в Твиттере.
Напомним, инцидент произошел полтора месяца назад. Во время съемок финального шестого сезона в Нью-Мексико Оденкерк потерял сознание прямо на площадке, откуда его увезла скорая. Позже выяснилось, что актер пережил сердечный приступ.
Сейчас Оденкерк чувствует себя хорошо и рад вернуться к работе.
Отметим, что производство заключительного сезона «Лучше звоните Солу» сперва было отложено из-за пандемии, затем прервано из-за приступа и госпитализации исполнителя главной роли и теперь возобновлено. Создатели надеются выпустить новые серии в начале 2022 года.