Таня Гончаренко .4 октября, 2021 8

Сериал "Милларды" удерживал отличные рейтинги и признание зрителя на протяжении всех 5 сезонов. Поклонники шоу поделились на тех, кто на стороне Акса и тех, кто за генерального прокурора Чака Роадса. Но, как сообщает Deadline актер Дамиан Льюис, воплотивший главного героя Бобби "Акса" Аксельрода прокидает проект.

Сериал созданый Брайаном Коппельманом, Дэвидом Левиным и Эндрю Россом Соркиным рассказывает об основателе хедж-фонда Бобби Аксельрода по прозвищу Акс, который на протяжении всего времени надеется уйти от правосудия в лице генерального прокурора Чака Роадса за свою не совсем законную деятельность.

Напомним, шоу продлено на 6 сезон, который выйдет на экраны в январе 2022 года. Пока не известно какие рейтинги покажет проект с такими кардинальными переменами в актерском составе.