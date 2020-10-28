Анастасия Лях .28 октября, 2020 12

Популярный феминоцентричный сериал HBO, закрытый после второго сезона, может вернуться в эфир.

В интервью Marie Claire исполнительница одной из главных ролей Николь Кидман рассказала, что все ведущие актрисы (помимо Кидман это Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн) готовы поработать над третьим сезоном, а писательница Лиана Мориарти, чей одноименный роман лег в основу первого сезона, намерена написать продолжение, по которому и будут (если будут) поставлены новые серии.

Актриса добавила, что вся команда сериала очень хочет вернуться к истории женщин из Монтерея, но пока что это лишь зачатки замысла и сильное желание.

Напомним, второй сезон, в котором к актерскому составу присоединилась Мэрил Стрип, несмотря на восторги в адрес оскароносной рекордсменки, получил куда менее блестящие рецензии, чем первый.