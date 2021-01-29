Анастасия Лях .29 января, 2021 11

Сериал «Бриджертоны» побили рекорд по просмотрам на стриминговой платформе Netflix, сообщает Deadline.

За первые 28 дней со дня премьеры костюмное романтическое шоу посмотрело 82 миллиона телезрителей. Это означает, что «Бриджертоны» побили рекорд, ранее установленный фэнтезийным сериалом «Ведьмак», который в первый месяц со дня релиза посмотрело 76 миллионов подписчиков.

Напомним, что Netflix считает контент просмотренным, если пользователь посмотрел как минимум две минуты.

«Бриджертоны», вышедшие в декабре 2020 года, — экранизация литературного цикла американской писательницы Джулии Куин, состоящего из восьми романов, каждый из которых посвящен романтическим отношениям одного из членов семейства Бриджертонов, в котором четверо братьев и четыре сестры, живущих в Лондоне эпохи Регентства.

Недавно было объявлено, что сериал продлен на второй сезон.