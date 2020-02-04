Анастасия Лях .4 февраля, 2020 4

Сериал «Хранители» канала HBO стал одним из самых ярких телесобытий прошлого года. И концовка его намекнула на возможность продолжения.

В беседе с Deadline создатель проекта Дэймон Линделоф признался, что в настоящее время браться за продолжение «Хранителей» не намерен и что идей для второго сезона у него нет. Но вместе с тем Линделоф отметил, что возвращение в альтернативный мир противоречивых супергероев в масках вполне возможно, если появится достойная мысль для нового сюжета. И добавил, что будет рад, если кто-нибудь , у кого уже есть интересная идея, ею поделится.

Руководство HBO прокомментировало, что запуск второго сезона целиком зависит от решения Линделофа.