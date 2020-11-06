Анастасия Лях .6 ноября, 2020 5

Потоковый сервис CBC All Access закрыл сериал «Допрос» с Питером Сарсгаардом в главной роли после первого сезона, пишет The Hollywood Reporter.

Напомним, в основу детективного шоу легли реальное уголовное дело и записи полицейских допросов. Сарсгаард сыграл детектива, расследующего убийство женщины и крепко уцепившегося за единственного подозреваемого — ее сына-наркомана .

Сериал, одним из создателей которого выступил автор «Карточного домика» Джон Манкевич, имеет необычную структуру. Его серии, каждая из которых посвящена допросу того или иного свидетеля и соответственно выстраиванию одной из версий случившегося, можно смотреть в произвольном порядке. Зритель сам выступает в роли детектива: изучает улики и свидетельства и делает собственные выводы.

Изначально предполагалось, что «Допрос» станет антологией и во втором сезоне будет расследоваться новое дело по такой же схеме. Причина закрытия проекта не называется.