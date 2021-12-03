Анастасия Лях .3 декабря, 2021 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, игровой сериал под названием «Танго» расскажет о том, как проходили съемки скандальной эротической драмы Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже».

Напомним, знаменитая камерная драма вышла в 1972 году. В центре истории — случайное знакомство и нездоровый роман между немолодым американцем (Марлон Брандо) и молодой француженкой (Мария Шнайдер), которые встречаются лишь для занятий сексом в старой парижской квартире.

Выход фильма ознаменовался скандалом. Сперва общественность была возмущена постельной сценой, в которой герой Брандо анально насилует героиню с использованием сливочного масла. А затем Мария Шнайдер призналась в интервью, что испытала на площадке сильнейший стресс, так как указанной сцены в сценарии не было, и Бертолуччи, сговорившись с Брандо, намеренно ее не предупредил, чтобы добиться подлинной реакции.

Обо всем об этом, собственно, и расскажет готовящийся сериал. Режиссерами выступят Лиза Брюльманн («Убивая Еву») и Жозе Падилья («Нарко»). Кто исполнит роли Брандо, Шнайдер и Бертолуччи, пока неизвестно.