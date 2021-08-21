Анастасия Лях .21 августа, 2021 0

Как пишет Deadline, сценаристка и продюсер сериала Лиза Джой поделилась некоторыми подробностями предстоящего четвертого сезона.

В настоящее время Джой промотирует свой режиссерский дебют — полнометражную картину «Реминисценция» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон в главных ролях. Это постапокалиптический детективный неонуар, в котором мир залило водой и люди, сбегая от реальности, живут воспоминаниями, ностальгируя по прошлой жизни.

По словам сценаристки, в четвертом сезоне «Мира Дикого Запада» зрители увидят любопытные новые миры и новых персонажей. Также Джой призналась, что поместила в шоу «кое-кого» из «Реминисценции».

Отметим, что на вторых ролях в «Реминисценции» значатся две актрисы из «Мира Дикого Запада»: Тэнди Ньютон и Анжела Сарафян. Но играют они, естественно, совсем других героинь.

Съемки четвертого сезона стартовали в июне и проходят в Калифорнии.