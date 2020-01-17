Анастасия Лях .17 января, 2020 0

Появились первые подробности многосерийного телепроекта по дисишным комиксам о Зеленом фонаре. О них пишет издание Deadline, ссылаясь на слова Сары Обри, члена руководства потокового сервиса HBO Max, принадлежащего студии Warner.

Обри говорит, что протагонистами шоу будут сразу два Зеленых фонаря. Что одна из сюжетных линий будет посвящена суперзлодею Синестро (в провальном полнометражном фильме 2011 года выпуска эту роль исполнял Марк Стронг). И что действие, которое частично будет происходить в космосе, растянется на несколько земных десятилетий.

Шоураннером проекта выступает Грег Берланти, на счету которого дисишные сериалы канала CW «Флэш», «Стрела», «Супергерл», «Легенды завтрашнего дня». Даты релиза пока нет, но премьера состоится не раньше 2021 года.